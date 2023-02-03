Bloomberg: США потребовали от Турции прекратить экспорт ряда товаров в Россию

Соединенные Штаты потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию ряда товаров. Эти поставки, по мнению американских властей, способствуют продолжению конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Вчера и сегодня заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон встречался с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить опасения Штатов по поводу турецкого экспорта в Россию, включающего в том числе и товары американского производства.

По словам анонимных американских чиновников, с марта по октябрь 2022 года десятки турецких компаний поставили в Россию товары на сумму около 800 млн долларов, включая оборудование на 300 млн долларов и электронику на 80 млн.

При этом Нельсон стал уже третьим высокопоставленным чиновником Минфина США, посетившим Турцию за год, чтобы усилить давление на власти этой страны и заставить их соблюдать санкции. В ближайшие недели ожидается больше визитов представителей Штатов и Европейского Союза с аналогичными целями.

При этом ранее на этой неделе Нельсон по той же причине побывал в Объединенных Арабских Эмиратах. Накануне США опубликовали заявление, согласно которому переговоры в ОАЭ были посвящены «координации действий по незаконным финансовым операциям и другим региональным вопросам».