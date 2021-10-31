Bloomberg: США и Японию встревожили слова Путина о росте цены на нефть до 100 долларов

Слова Президента России Владимира Путина о возможном увеличении цены на нефть до 100 долларов за баррель встревожили ряд стран — потребителей энергоресурсов, включая Соединенные Штаты, Индию и Японию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти», — отмечает агентство.

Первые призывы начали звучать примерно три недели назад, но в последние дни они усилились — после того, как стоимость нефти превысила 85 долларов за баррель.

Сначала давление на нефтедобывающие страны начала оказывать администрация Президента США Джо Байдена. В конце октября впервые с 2008 года с просьбами нарастить добычу нефти обратилась Япония. К ним присоединилась и Индия. Китай же, хотя и не делает публичных заявлений, приватно также настаивает на увеличении добычи.

Ранее некоторые участники сделки ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, заявили о необходимость соблюдать осторожность при наращивании темпов нефтедобычи. По оценке экспертов, именно эти декларации поспособствовали росту цен.

О возможном увеличении стоимости нефти до 100 долларов за баррель Президент РФ Владимир Путин сказал на пленарном заседании Российской энергетической недели. При этом он обратил внимание на то, что России невыгодны «резкие скачки в ценах на нефть».