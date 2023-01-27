Bloomberg: США и ЕС опасаются сценария Первой мировой войны в конфликте на Украине

США и страны Евросоюза обеспокоены тем, что конфликт на Украине может пойти по сценарию противостояния артиллерии, как в годы Первой мировой войны. В таком случае линии соприкосновения будут неподвижны и боевые действия могут затянуться надолго. Об этом Bloomberg сообщили американские и европейские чиновники.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что Президент РФ Владимир Путин уверен, что либо Запад, либо Украина «устанет от конфликта».

«Если ничего не изменится, мы будем иметь дело с войной на истощение, наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне», — цитирует его агентство.

Однако чиновники в США и странах Европы считают, что такой «затяжной» вариант развития событий выгоден для России, так страна имеет более развитую военную промышленность, чем ее противник. Они также сообщили о возможности нового наступления российских войск на Украине, которое, по информации людей, близких к Кремлю, может начаться уже в феврале или марте.

«Их комментарии подтверждают предупреждения Украины и ее союзников о приближении нового российского наступления и предполагают, что оно может начаться до того, как Киев получит недавно обещанные поставки американских и европейских боевых танков», – отмечается в статье.

В американской администрации действия российской армии, в частности в районе Артемовска, оценили как «выматывающие» для ВСУ. Уточняется, что они значительно снизили потенциал украинских военных для наступления в других районах.