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Bloomberg: США бронируют супертанкеры для перевозки нефти из-за нехватки средних судов
Соединенные Штаты используют крупные суда для транспортировки нефти в Европу, так как средние танкеры забронированы под российское черное золото. Об этом сообщает РБК.
Так, в Европу из Штатов идут 11 VLCC (каждый перевозит около 2 млн баррелей нефти) и 16 Suezmax (около 1 млн). На их долю приходится около 60% сырой нефти, перевозимой между США и Европой, в 2022 году на них приходилось 37%. Агентство Bloomberg указывает, что в Старом Свете всего несколько портов могут обслуживать подобные супертанкеры.
Судов с меньшим тоннажем (к примеру, Aframax перевозит 700 тыс. баррелей) сегодня не хватает, поскольку их трейдеры бронируют для перевозки российской нефти в Китай и Индию.
Аналитики Kpler, собирающей данные по товарным рынкам, отмечают, что на данный момент выгоднее нанимать для перевозки именно крупные суда (2,7 доллара за перевозку барреля). Так, в случае с Aframax баррель перевозят за 8,5 доллара.
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