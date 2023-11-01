Bloomberg: Совокупный рост состояния бизнесменов РФ за 2023 год составил 24 млрд долларов

Самые богатые предприниматели России увеличили свой капитал на 24,053 млрд долларов совокупно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg. К слову, в этом рейтинге числятся 25 граждан России, общее состояние которых на 1 ноября 2023-го - 302,53 млрд долларов.

Первый в этом топе – акционер ПАО «Норильский никель» Владимир Потанин. Его капитал в 2023-м по итогам 9 месяцев вырос на 781 млн долларов. Сейчас его оценивают в 29,4 млрд долларов.

На втором месте – глава ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он стал богаче на 3,05 млрд долларов. Пока что его капитал равен 27,7 млрд долларов.

Третье место занял акционер ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Его капитал вырос на 7,83 млрд долларов (самый большой прирост среди «тройки лидеров»). Сейчас его состояние оценивают в 23,2 млрд долларов.

Интересно, что в прошлом году Алекперов попал на четвертое место в этом списке. В этот же раз на четвертом месте оказался глава НЛМК Владимир Лисин. Его активы стали дороже на 2,53 млрд долларов и сейчас общая их оценка — 22,4 миллиарда.