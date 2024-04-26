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Bloomberg: Советники Трампа обсуждают санкции против разных стран за отказ от доллара
Экономические советники экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который рассчитывает переизбраться на пост главы государства в этом году, обсуждают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.
Рассматриваются санкции в отношении и противников США, и их союзников. В ответ на ведение двусторонней торговли в отличных от доллара валютах сотрудники Трампа предлагают использовать такие меры, как экспортный контроль, обвинения в манипулировании валютой и введение тарифов.
Страны БРИКС на саммите в Южно-Африканской Республике в августе прошлого года затрагивали вопрос дедолларизации. Именно против них могут быть направлены соответствующие инициативы команды экс-президента, пояснили советники политика и представители его предвыборного штаба.
Bloomberg напоминает, что во время своего президентства Трамп рассматривал возможность принудительного ослабления доллара для поддержки американской промышленности. Но сейчас, по словам одного из источников, экс-президент США не видит смысла в долларовых интервенциях.
«С [действующим Президентом США Джо] Байденом вы потеряете доллар как стандарт. Это будет все равно что проиграть самую крупную войну, которую мы когда-либо проигрывали», — заявил, в частности, Дональд Трамп, обвинив экономическую политику нынешнего руководства страны в подрыве позиций американской валюты.
При этом происходящее в настоящий момент укрепление доллара беспокоит как власти таких союзных США стран, как Япония и Южная Корея, так и руководство соперничающего с американцами Китая.
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