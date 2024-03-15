Международные санкции не смогли подкосить экономику России. Экономическое положение РФ наоборот укрепилось, пишет Bloomberg, подчеркнув, что россияне также довольны положением, в котором находится страна в плане экономики.

Причем 2024-й экономика РФ тоже начала с роста. По данным января, Россия демонстрирует высокие (выше рыночных) показатели в сферах розничного товарооборота, реальных зарплат и промышленного производства. Автор статьи подчеркнул, что у российских избирателей нет никаких поводов для недовольства.

«Зарплаты взлетели на двузначные процентные показатели, рубль стабилизировался, нищета и безработица на рекордно низком уровне», — говорится в материале.

Ранее Кремль неоднократно говорил, что Россия справится с санкциями. Власти подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал вводимых ограничений. Причем на Западе уже не раз признавали, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также добавлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а не только по России.