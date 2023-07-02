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Bloomberg: С начала года инвесторы забрали 27 млрд долларов из европейских фондов
Инвесторы забрали из европейских фондов 27 млрд долларов с начала 2023 года, а в последнюю неделю в Европе наблюдался самый большой отток капитала среди основных регионов — 4,6 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.
«Фондовые фонды региона 16-ю неделю подряд страдают от оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 млрд долларов с начала года», — пишет автор, ссылаясь на стратегов Bank of America Corp.
Отмечается, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам.
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