news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 2 июля 2023 10:32

Bloomberg: С начала года инвесторы забрали 27 млрд долларов из европейских фондов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Инвесторы забрали из европейских фондов 27 млрд долларов с начала 2023 года, а в последнюю неделю в Европе наблюдался самый большой отток капитала среди основных регионов — 4,6 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

«Фондовые фонды региона 16-ю неделю подряд страдают от оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 млрд долларов с начала года», — пишет автор, ссылаясь на стратегов Bank of America Corp.

Отмечается, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное