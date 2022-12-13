Bloomberg: Рыночные реалии переубедят европейских политиков вернуться к газу из РФ

Россия может снова стать ключевым поставщиком топлива в Евросоюз. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас, передает ТАСС.

«Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков», — считает Блас.

Он привел в пример заявление Премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который еще в прошлом месяце заявил, что отказаться навсегда от российского газа — «исторически невежественно и геополитически неверно».

Если Евросоюз хочет сохранить конкурентоспособность в химической, пищевой и тяжелой промышленности, она нуждается в дешевом газе.

«Для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — отметил колумнист.

Напомним, накануне канцлер Олаф Шольц заявил, что экономическое сотрудничество Германии и России должно стать возможным после окончания украинского конфликта.