Bloomberg: Россия сохранила за рубежом около 80 млрд долларов от экспорта сырья

Россия смогла сохранить за границей около трети из 227 млрд долларов, полученных от экспорта сырьевых товаров в 2022 году. Примерно 80 млрд долларов из этой суммы распределены в виде наличных, недвижимости и инвестиций в зарубежные филиалы российских компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Издание характеризует эти средства как «теневые резервы» и называет их «побочным продуктом рекордного профицита счета текущих операций», образовавшегося на фоне ужесточения санкций после начала широкомасштабных боевых действий на Украине 24 февраля прошлого года.

Ситуацию прокомментировала экономист британского Международного института стратегических исследований Мария Шагина. По ее мнению, так как ЕС не спешил с санкциями против российского энергосектора, «Кремль накопил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории», что «де-факто свело на нет усилия по замораживанию активов Банка России в марте 2022 года».

Вместе с тем любые новые доходы, накапливающиеся за рубежом, могут стать привлекательной мишенью для противников РФ, особенно если эти средства контролируются государством, констатирует издание.

При этом судьба российских средств за рубежом всё чаще оказывается в центре внимания, так как союзные Украине страны, такие как Канада и Германия, выдвигают идею использования замороженных российских активов для выплаты компенсаций и помощи в восстановлении страны.

Директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель обратил внимание на то, что для Правительства РФ накопленные за рубежом активы — это ресурс, который можно использовать путем введения чрезвычайных сборов с экспортеров. «Такие „теневые резервы“ могут быть формально обращены в пользу государства различными способами», — пояснил он.

Кроме того, экономист уверен, что по мере того, как Европейский Союз перестает быть зависимым от поставок российских энергоносителей, накопленные за рубежом средства будут привлекать всё больше внимания как возможный объект санкций.