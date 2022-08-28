Bloomberg: Россия может позволить себе приостановить экспорт газа в Европу на год

Россия может остановить экспорт газа в Европу как минимум на год без негативных последствий для своей экономики. Такое мнение высказал эксперт по РФ британской компании Capital Economics Лайам Пич, пишет Bloomberg.

«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — пояснил экономист.

По его словам, высокая стоимость энергоресурсов позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 млрд долларов в квартал даже при сокращении объема поставок, передает РИА Новости.

Резкий рост цен на голубое топливо в Европе начался еще весной прошлого года. Среди причин, которые называли эксперты, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков, низкий уровень заполненности подземных хранилищ и высокий спрос на СПГ в Азии. Сейчас Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной газопровод «Северный поток» работает всего на 20% от общей мощности. Проблемы со снабжением стран ЕС возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин Siemens, которые использовались на КС «Портовая». «Газпром» столкнулся с препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию.

Напомним, санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о котором 24 февраля объявил Президент Владимир Путин.