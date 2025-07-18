Bloomberg: Россия демонстрирует успехи в борьбе с инфляцией

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Центральный банк России продемонстрировал эффективность своих мер по борьбе с инфляцией, утверждает агентство Bloomberg. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на то что годовая инфляция сохраняется на уровне 9% — более чем в два раза выше целевого ориентира в 4% — темпы роста цен в краткосрочной перспективе заметно замедлились и уже соответствуют целевым показателям.

Аналитики Bloomberg полагают, что в ближайшее время можно ожидать более быстрого и масштабного снижения ключевой ставки, чем предполагалось ранее.

Так, 6 июня Банк России впервые за длительный период снизил ставку с 21% до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, назначено на 25 июля.

Согласно базовому прогнозу Центробанка, к 2026 году средняя ключевая ставка составит 13-14%, а в 2027 году — снизится до 7,5-8,5%.