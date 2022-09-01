Bloomberg: Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения «Восток-2022» КНР и Индию

Президент России Владимир Путин пригласил на военные учения «Восток-2022» армии Китая и Индии. Таким образом он бросил вызов коллективному Западу, который стремится изолировать РФ. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что Индия не приняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление со стороны западных стран. Авторы статьи объясняют это тесным партнерством между Москвой и Нью-Дели.

«Даже когда США привлекли Индию в качестве партнера по обороне и призвали не подрывать международные санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, правительство Нью-Дели направило военный отряд на армейские учения», — подчеркивается в материале издания.

Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них будут задействованы более 50 тыс. человек и свыше 5 тыс. единиц вооружения и военной техники.