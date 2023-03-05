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Bloomberg: Противостояние Польши и Германии подорвет поставки оружия Украине
Раскол в отношениях Германии и Польши рискует подорвать совместные усилия по снабжению киевских сил оружием. Ссоры Берлина и Варшавы из-за ракет, танков и запасных частей к системам вооружения «вышли на новый уровень», несмотря на предупреждения о возможном весеннем наступлении, пишет Bloomberg.
Пока Германия и Польша не могут договориться, украинский лидер Владимир Зеленский торопит их с поставками оружия. Однако польские политики «не упускают возможности» поддеть власти ФРГ обвинениями в затягивании поставок танков Leopard, пишет автор.
Так, с обвинениями не только в затянувшихся поставках, но и в отсутствии запчастей для старых моделей танков Leopard выступал польский Президент Анджей Дуда. «Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставлять не только танки, но и запасные части», – приводит агентство его слова.
Разногласия также касаются экономического взаимодействия с Россией.
Напомним, ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что переданные Варшавой танки немецкого производства Leopard уже находятся на территории Украины.
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