Bloomberg: Противостояние Польши и Германии подорвет поставки оружия Украине

Раскол в отношениях Германии и Польши рискует подорвать совместные усилия по снабжению киевских сил оружием. Ссоры Берлина и Варшавы из-за ракет, танков и запасных частей к системам вооружения «вышли на новый уровень», несмотря на предупреждения о возможном весеннем наступлении, пишет Bloomberg.

Пока Германия и Польша не могут договориться, украинский лидер Владимир Зеленский торопит их с поставками оружия. Однако польские политики «не упускают возможности» поддеть власти ФРГ обвинениями в затягивании поставок танков Leopard, пишет автор.

Так, с обвинениями не только в затянувшихся поставках, но и в отсутствии запчастей для старых моделей танков Leopard выступал польский Президент Анджей Дуда. «Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставлять не только танки, но и запасные части», – приводит агентство его слова.

Разногласия также касаются экономического взаимодействия с Россией.

Напомним, ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что переданные Варшавой танки немецкого производства Leopard уже находятся на территории Украины.