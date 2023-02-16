Bloomberg: Признание Германии о танках для Украины говорит о провале Запада

Признание Германии в том, что Украина получит меньше танков, чем было обещано, говорит о провале государства в поддержке Вооруженных сил Украины, пишет Bloomberg. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус накануне после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе признал, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо планировавшихся двух.

«Признание министра знаменует собой неудачу в стремлении западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемым усилением боевых действий в ближайшие недели», – отмечается в публикации.

Германия и Португалия — единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию A6 Leopard 2: из них 14 пообещало правительство в Берлине, а три — от Португалии.

Писториус также отметил, что западные союзники изо всех сил пытаются собрать два полных дивизиона танков Leopard 2 для отправки на Украину. Однако, по его словам, в итоге Польша собрала около 30 танков более старой версии A4 Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью 31 человек, но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать. При этом доставить танки Киеву, по оценкам главы британского оборонного ведомства, получится не раньше конца апреля.

Напомним, в конце прошлого месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия и ее союзники быстро соберут два батальона боевых танков для Украины, в то время как США обязались отправить Киеву 31 танк M1 Abrams. Сообщалось, что в общей сложности Киев получит более сотни современных западных танков уже этой весной.