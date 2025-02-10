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Общество 10 февраля 2025 12:00

Bloomberg признал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина является одним из лучших в мире руководителей центральных банков. Экономика страны вопреки ожиданиям Запада выросла, во многом это ее заслуга. Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, экономика [России] выросла благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», – написал он в своем материале.

Марк Чемпион также отметил удивившую многих стойкость России «перед лицом беспрецедентных западных санкций».

#Эльвира Набиуллина #санкции США #центробанк
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