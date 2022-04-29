Bloomberg: Президент Индонезии заявил, что Путин планирует посетить саммит G20
Президент Индонезии Джоко Видодо утверждает, что его российский коллега планирует посетить саммит G20. Об этом сообщает Bloomberg.
Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине и деятельность Группы двадцати.
Ранее глава Минфин Индонезии Мульяни Индравати сообщил, что приглашения на саммит G20 были направлены лидерам всех стран группы, в том числе и Президенту России Владимиру Путину.
22 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите, передает ТАСС.