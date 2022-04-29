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Политика
29 апреля 2022  12:53

Bloomberg: Президент Индонезии заявил, что Путин планирует посетить саммит G20

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Президент Индонезии Джоко Видодо утверждает, что его российский коллега планирует посетить саммит G20. Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине и деятельность Группы двадцати. 

Ранее глава Минфин Индонезии Мульяни Индравати сообщил, что приглашения на саммит G20 были направлены лидерам всех стран группы, в том числе и Президенту России Владимиру Путину. 

22 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите, передает ТАСС.

#Владимир Путин
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