Bloomberg: Поставки газа по «Северному потоку — 2» должны начаться 1 октября

Поставки российского газа первой нитке трубопровода «Северный поток — 2» предполагается начать уже с 1 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

При этом, по информации собеседников агентства, уже через два месяца должны заработать обе нитки газопровода.

Ранее о планах начать поставки газа по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года заявил руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер на состоявшемся 2 сентября селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Позднее, 6 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал, что новый трубопровод начнет работать через несколько дней, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Летом США и Германия заключили соглашение по газопроводу «Северный поток — 2». Договоренность обязывает ФРГ добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.