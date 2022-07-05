Bloomberg посоветовал жителям Европы отказаться от старых холодильников из-за Путина

Обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас посоветовал жителям стран Европы отказаться от устаревшей бытовой техники, а властям — запустить программу, чтобы домохозяйствам было выгодно менять более энергоемкие приборы на менее энергоемкие. Об этом говорится в колонке с названием «Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!».

Сначала колумнист замечает, что план властей Европейского Союза по борьбе с энергетическим кризисом, скорее всего, будет содержать меры по ограничению потребления. В том числе некоторым компаниям могут начать платить, если они «значительно замедлят работу своих заводов или даже остановят их, чтобы они не потребляли электроэнергию».

По оценке эксперта, разработать аналогичные меры для отдельных домохозяйств трудно. Однако, по его мнению, «европейским правительствам следует использовать налоговые льготы <…> или даже прямые субсидии, чтобы побудить семьи менять свои энергоемкие приборы на менее энергоемкие». Речь идет о стиральных машинах, духовках, сушилках, холодильниках и морозильниках, а также о кондиционерах.

«Программа „Деньги за драндулет“ (название по аналогии с соответствующей американской программой 2009 года — прим. Т-и) для кондиционеров и другой бытовой техники не только снизит спрос на энергию, но и поддержит розничную торговлю и некоторых европейских производителей», — полагает Блас. Хотя такой план не будет дешевым, он позволит достичь многих политических целей, уверен он.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Руководство Евросоюза опасается, что в ответ российская сторона может отказаться от поставок газа, что может привести к серьезному кризису предстоящей зимой. Вместе с тем в дальнейшем использование энергоносителей из РФ предполагается свести к минимуму.