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Ру Тат
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Экономика
25 ноября 2022  17:04

Bloomberg: Польша требует от ЕС новых санкций, чтобы отказаться от газопровода «Дружба»

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Польша потребовала от Евросоюза новых санкций, чтобы растогнуть контракт с Россией и отказаться от использования нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, ограничения должны затронуть северный участок трубопровода. Кроме того, Варшава призывает создать систему тарифов для тех стран, которые продолжат получать топливо из России: Венгрии, Словакии и Чехии.

«По нашему мнению, введение дальнейших санкций, в том числе в отношении северной ветки газопровода „Дружба“, требует соответствующих правил на уровне ЕС», — сообщает Министерство климата Польши.

Как объяснили в ведомстве, в работе над новыми санкциями задействована ФРГ.

В Bloomberg добавили, что Польша заинтересована в обеспечении конкурентоспособности собственного нефтеперерабатывающего предприятия PKN Orlen. В Варшаве обеспокоены, что их венгерский конкурент будет иметь преимущество благодаря более дешевой нефти из России.

#польша #санкции
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