Bloomberg: Почти половина стран G20 не поддерживает идею изоляции России

Около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают идею изоляции России, выдвинутую США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Bloomberg.

Агентство сообщает, что стремление Штатов поддерживается лидерами богатейших стран «двадцатки», однако остальные государства не спешат разделять ее. Причиной такого нежелания становятся опасения за собственную экономику, тесно связанную с РФ, налаженные связи с Москвой, а также недоверие к бывшим колониальным державам.

Отсутствие единогласия, полагают в Bloomberg, может повлиять на ряд инициатив G20, таких как, к примеру, установление потолка цен на российскую нефть.

Ранее об этой проблеме заявлял и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, идея привлечь Россию к ответственности за конфликт на Украине не находит отклика среди развивающихся государств.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение вызвало резкую критику со стороны ряда государств, которые в качестве ответной меры ужесточили санкции против РФ.