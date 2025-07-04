Bloomberg: успехи Трампа на втором сроке несут риски для экономики и внешней политики США

Все достижения президента США Дональда Трампа на втором сроке, принятые всего за полгода, могут привести к серьезным политическим и экономическим трудностям для Белого дома. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в источнике, громкие успехи Трампа, такие как принятие «большого, прекрасного законопроекта» о бюджете и нанесение ударов по ядерным объектам Ирана, несут значительные риски.

Одной из главных угроз для экономики США остается сохраняющаяся торговая напряженность. Несмотря на введение рекордных за последние десятилетия пошлин на импорт, торговая война еще далека от завершения, что может негативно сказаться на американских потребителях.

Дополнительную обеспокоенность вызывает обвал доллара, который Bloomberg называет самым значительным с 1973 года.

Немало рисков несет и ужесточение миграционной политики. По данным агентства, от ограничений на труд мигрантов особенно страдают такие сферы, как сельское хозяйство и гостиничный бизнес, где иностранные рабочие традиционно занимали значительную долю вакансий.

Внешнеполитические сложности для Трампа также сохраняются. Агентство предупреждает, что невыполнение им обещания прекратить конфликт на Украине и отсутствие четких перспектив урегулирования этой ситуации может создать еще больший кризис для него, чем тот, который получил экс-президент США Джо Байден, когда вывел войска из Афганистана в 2021 году.

Кроме того, отмечает Bloomberg, последние успехи Трампа могут подтолкнуть Демократическую партию к более решительным действиям. Это даст им шанс мобилизовать электорат на президентских выборах 2028 года.