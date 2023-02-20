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Bloomberg: Отношения КНР и США может разрушить даже самый мелкий эпизод
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК комитета компартии КНР Ван И в Мюнхене показала, как сильно обострились отношения двух стран, передает Bloomberg.
По данным агентства, резкая риторика сторон продемонстрировала натянутость китайско-американских отношений. Они стали настолько хрупкими, что даже мелкий инцидент может привести к конфликту. Показательно, что КНР даже не стала объявлять встречу официальными переговорами.
«Отношения [США и Китая] становятся все более хрупкими <...>. Если Китай зеркально будет поставлять России такую же помощь, какую оказывает Запад Украине, это укрепит российско-китайский союз и восприятие Западом Китая как недоброжелательной международной силы», — цитирует ТАСС главу отдела внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк.
Напомним, что встреча в Мюнхене стала первой после того, как США сбили метеорологический зонд КНР. Кроме того, Блинкен обвинил китайскую сторону в планах поставлять оружие России и предупредил о последствиях этого шага.
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