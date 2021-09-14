Bloomberg отметил высокий уровень благоустройства Казани

Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало статью о развитии общественных пространств столицы Республики Татарстан, в которой отметило,что опыт благоустройства и озеленения Казани может стать примером для многих крупных городов мира.

Bloomberg обратил внимание на то, что помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, которая с 2015 трудится над преображением столицы Татарстана, помогла за 6 лет изменить облик Казани практически до неузнаваемости.

«Казань была типичным постсоветским городом, окруженным однообразными бетонными башенными комплексами и парковками. После распада Советского Союза в 1991 году мало внимания уделялось восстановлению заброшенных общественных пространств или строительству новых. Спустя 6 лет после приезда Фишман-Бекмамбетовой масштабная инициатива, которую часто называют „зеленой революцией“, резко изменила облик этого города в 450 милях к востоку от Москвы», — пишет издание.

Авторы статьи подчеркнули, что под чутким руководством Фишман-Бекмамбетовой было реконструировано более 420 проектов по всему Татарстану.

В качестве ярких примеров модернизации объектов в Казани, Bloomberg привел набережную озера Кабан, где была создана целая экосистема, установлен высокий фонтан и неоновая ночная подсветка и Горкинско-Ометьевский лес с лыжной горкой, велодорожками, экологичной игровой площадкой для детей и сценами для проведения в парке праздников и других массовых мероприятий.

Архитектор из Швейцарии Анна Грихтинг отметила, что опыт Татарстана по облагораживанию парков может стать примером для других крупных городов по всему миру.