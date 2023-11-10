Bloomberg: ОАЭ согласились сократить экспорт ряда товаров в Россию

Объединенные Арабские Эмираты согласились сократить экспорт ряда товаров в Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза.

Источники издания утверждают, что о решении уже проинформированы послы стран Евросоюза. Кроме того, возможность принятия подобных мер рассматривает и Турция, хотя от официальных комментариев она пока воздерживается.

ОАЭ уже используют список товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Однако в основном он включал товары нефтехимии. Теперь власти планируют расширить его еще на 45 позиций товаров двойного назначения. После обновлений компаниям, которые занимаются реэкспортом, придется доказывать, что поставляемые ими товары будут использоваться в гражданских целях.

Bloomberg полагает, что решение властей Эмиратов связано с давлением ЕС и США из-за подозрений в поставках России подсанкционных товаров, в том числе электронных компонентов. На Западе уверены, что Москва затем использует их для производства оружия.