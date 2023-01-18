Bloomberg назвал РФ под санкциями «реминисценцией 90-х» и шансом для малых предприятий

Введенные после начала специальной военной операции на Украине санкции стран Запада не обрушили экономику России и даже дали шанс молодым предпринимателям успешно заместить ушедшие бренды и товары. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику и опрошенных бизнесменов.

При этом авторы статьи видят в нынешнем положении вещей «реминисценцию» 1990-х годов, когда распад Советского Союза «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

«<…> предприниматели находят творческие пути удовлетворения спроса, например, превращая [пончики] Krispy Kreme в Krunchy Dream, Starbucks в Stars Coffee», — замечает агентство.

Кроме того, россияне находят новые логистические маршруты, заменяя ранее поставляемые с Запада товары. Например, 37-летняя жительница Москвы и ее сестра, не найдя оборудования для вейкбординга, начали искать производителей в Китае. Они уже получили 20 неопреновых жилетов и теперь хотят заказывать их партиями по 100 штук для продажи в Москве.

Участвуют в этом процессе и экспаты. Так, один предприниматель анонимно рассказал агентству, что наладил бизнес по импорту российского золота в Дубай. Вырученную прибыль он использует для покупки автомобильных запчастей или иного оборудования, которое затем попадает в Россию.

Впрочем, Bloomberg подчеркивает, что всё это «не означает, что санкции не причиняют боли». Подержанные иномарки стоят сейчас дороже, чем новые машины тех же брендов ранее, а более четверти самолетов «Аэрофлота» оказались сняты с эксплуатации и пущены на запчасти.

В исследовании Bloomberg Economics Россия сравнивается с Южной Африкой, которая в свое время столкнулась с санкциями из-за апартеида. По оценкам экспертов, в 2022 году российская экономика уменьшилась на 2,7%, а в 2023-м она сократится еще на 2,5%. По их мнению, она сталкивается со «значительным медленным торможением, поскольку барьеры на пути торговли и потоков капитала подавляют конкуренцию и увеличивают неэффективность».

Согласно сентябрьским оценкам Минэкономразвития РФ, ВВП по итогам 2022 года должен сократиться на 2,9%, а в 2023-м — на 0,8%. В 2024 году ведомство надеется на рост экономики с темпом 2,6% в год.