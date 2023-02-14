Bloomberg: НАТО создает план участия в нескольких конфликтах сразу

НАТО работает над созданием плана по одновременному участию в нескольких конфликтах. Секретное руководство может быть подписано уже в ближайшие дни — на встрече глав Минобороны стран альянса. Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает RT.

План предусматривается на случай, если страны НАТО примут участие в «высокоинтенсивном» конфликте, где им потребуется защищать друг друга. Кроме того, в документ включены действия при конфликтах вне зоны ответственности альянса.

Одним из пунктов плана станут военные инвестиции союзников. Ожидается, что минимальной планкой станет 2% расходов на оборону, хотя еще с началом конфликта на Украине планировалось повысить этот порог.