Bloomberg: В НАТО вновь обсуждают идею передать Киеву тактические истребители

Лидеры НАТО вновь обсуждают возможность предоставить Украине тактические истребители МиГ-29 и американских F-16. Также стране могут предоставить системы ПВО «Железный купол», батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщается в материале Bloomberg.

Автор статьи, колумнист агентства, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис отметил, что Россия имеет над Украиной «преимущество в воздухе». По его словам, у российской стороны значительно больше военно-воздушных сил и значительный боевой опыт, полученный в Сирии.

Ставридис подчеркнул, что в таких условиях Западу необходимо передать Украине оружие, которое позволит закрыть небо над страной.

«Без таких мер война в воздухе и дальше будет идти в пользу Президента РФ Владимира Путина», — пишет он.

Бывший американский адмирал также обратил внимание на то, что на суше с наступлением зимы темпы проведения спецоперации сократятся.

«Возвращение к полномасштабным боевым действиям маловероятно до поздней зимы, когда земля замерзает, что дает больше возможностей для самой тяжелой техники», – считает автор.