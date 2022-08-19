Bloomberg: На саммите G20 глава британского МИДа Трасс хочет «вызвать Путина на поединок»

На саммите G20 глава британского МИДа Лиз Трасс намерена встретиться с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg. По данным издания, с таким заявлением она выступила после того, как индонезийский лидер Джоко Видодо сообщил о планах Путина приехать на саммит, который в этом году пройдет на Бали.

Трасс не отказывается от своего обещания «вызвать на поединок» Путина перед такими «очень важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия», пишет СМИ.

Напомним, Трасс является одним из кандидатов на пост премьера страны после ухода с этой должности Бориса Джонсона. Ее главный соперник на предстоящих выборах Риши Сунак призвал союзников по G20 «запретить Путину» посещение саммитов.

Ранее почти половина стран Группы двадцати выступила против идеи изоляции России, которую выдвинули США.