Bloomberg: Иран будет господствовать на мировом рынке нефти на фоне санкций против РФ

На мировые рынки вскоре выйдет «внушительная флотилия» с иранским топливом. Это произойдет в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и ослабления американских нефтяных санкций, введенных против Тегерана, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в Персидском заливе на кораблях, у берегов Сингапура и вблизи Китая, а также в наземных резервуарах Ирана хранится 93 млн баррелей газового конденсата и нефти – это сопоставимо со среднесуточным мировым предложением за 2022 год.

Иранское топливо может поступить на потребительский рынок довольно скоро, однако на страховку и согласование сделок все же уйдет «какое-то» время, считает директор JTD Energy Services Джон Дрисколл. Он считает, что в долгосрочной перспективе Иран будет стремиться восстановить производство и нарастить продажи в другие страны, чтобы «заполнить пустоту», оставшуюся после России на европейском нефтяном рынке.

Среди стран, вызывающий интерес у Тегерана, в частности, находятся Греция, Испания, Италия и Турция. По мнению аналитика, государство также может попытаться восстановить свои позиции на азиатском рынке, даже если для этого придется пойти на ряд уступок.

Ранее Bloomberg в своих материалах подчеркивал, что до введения санкций против Ирана Европа импортировала оттуда около 600 тыс. баррелей нефти в день. Поэтому даже если продажи восстановятся до прежнего уровня, они не смогут полностью заменить поставки из России, которая поставляет в европейские страны 1,25 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.