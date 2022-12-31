Bloomberg: Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларов
Американский миллиардер Илон Маск – первый человек в истории, который потерял 200 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 млрд долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg», – сказано в статье.
Отмечается, что пика в 340 млрд долларов американский предприниматель достиг 4 ноября 2021 года.