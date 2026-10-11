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Общество 11 октября 2026 04:14

Bloomberg Law: в США предлагают детям-мигрантам $3 тыс. за отъезд

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Американские власти предлагают несовершеннолетним мигрантам в возрасте от пяти лет выплатить $3 тыс. при условии добровольного выезда из страны. Об этом сообщает портал Bloomberg Law со ссылкой на адвокатов и правозащитные организации.

По данным издания, с такими предложениями выступают представители Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) либо о возможности получить деньги уведомляют иммиграционные суды. В некоторых случаях детям сообщают об этой опции без присутствия законных представителей. При этом предложение преподносят как разовую возможность, не предоставляя времени на обдумывание решения.

В 2025 году администрация Президента США Дональда Трампа начала предлагать несовершеннолетним мигрантам от 14 лет по $2,5 тыс. за добровольный отъезд из страны. Расширение программы на детей младшего возраста может свидетельствовать о стремлении американских властей ускорить рассмотрение иммиграционных дел несовершеннолетних и увеличить количество депортаций, отмечает издание.

#США #Дональд Трамп
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