Bloomberg: Компания из Гонконга возобновит полеты через воздушное пространство РФ

Авиакомпания Cathay Pacific с 1 ноября вновь начнет полеты через воздушное пространство России. Ранее они были прерваны из-за начала украинского конфликта, сообщает со ссылкой на Bloomberg ТАСС.

Так, возобновятся перелеты Нью-Йорк — Гонконг, ранее выполнявшиеся в обход России. Маршруты рейсов были скорректированы в марте из-за начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Возобновление перелетов над территорией РФ позволит сократить время в пути, а также снизить расходы на топливо. Тем не менее компании придется платить российским властям за право пролета над Сибирью. «Есть и другие крупные авиакомпании, совершающие полеты в российском воздушном пространстве и нет никаких санкций, которые бы мешали Cathay Pacific совершать полеты над Россией», — отмечается в сообщении.