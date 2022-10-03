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Ру Тат
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Экономика
3 октября 2022  15:52

Bloomberg: Компания Eni намерена разблокировать поставки газа из РФ в Италию

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Итальянская компания Eni работает с «Газпромом» и газовым оператором из Австрии для возобновления поставок российского природного газа в страну. Совместно они рассматривают варианты для разблокировки транзита, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Представитель компании из Италии отметил, что пока не может разгласить подробности работы. Однако представитель австрийского энергетического регулятора E-Control Карола Милграм отметила, что вопросы по контракту разрешатся уже в ближайшие дни.

«Это вопрос контракта „Газпрома“ и „Эни“, который должен быть решен в ближайшие пару дней», — подчеркивает она.

По данным Bloomberg, «Газпром» пока не принял нового контракта.

#италия #поставки газа
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