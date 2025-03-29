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Политика 29 марта 2025 19:41

Bloomberg: Киев добивается пересмотра экономической сделки с США

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Украина намерена внести поправки в новое экономическое соглашение с США, предложенное администрацией Дональда Трампа. Страна потребует закрепления обязательств по увеличению американских инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию агентства Bloomberg.

По информации Bloomberg, Киев также рассчитывает избежать обязательства полного возврата военной и экономической помощи, предусмотренной условиями сделки. В пятницу украинские чиновники провели видеоконференцию с представителями США, включая юридических экспертов, чтобы уточнить детали документа, насчитывающего около 60 страниц.

По данным источника, Вашингтон пока не высказывал возражений по ключевым вопросам, включая возможные ограничения на вступление Украины в ЕС, что может свидетельствовать о готовности США к переговорам. Однако подготовка финальных предложений со стороны Киева потребует значительных усилий.

#украина и сша #сделка #переговоры
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