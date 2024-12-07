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Bloomberg: Индия стремится поощрять использование рупии, чтобы не зависеть доллара
Страны БРИКС не принимали решения о создании общей валюты с целью сократить использование доллара, пишет Bloomberg.
Как добавил управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас, при создании единой валюты надо учесть географическое распределение стран, которое в отличие от еврозоны имеет географическую смежность.
По данным издания, Индия стремится поощрять использование рупии в трансграничных платежах, стремясь снизить зависимость от доллара. Ранее премьер-министр Нарендра Моди также пытался усилить присутствие Индии на мировой арене и позиционировал страну как производственную альтернативу Китаю в эпоху после COVID.
«Мы не предприняли никаких шагов по дедолларизации, — сказал Дас, - Мы хотим снизить риск индийской торговли, поскольку зависимость от одной валюты может быть временами проблематичной из-за повышения или понижения курса».
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