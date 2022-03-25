Bloomberg: Германская компания Siemens Healthineers продолжит поставки оборудования в РФ

По информации главы компании Бернда Монтага, Siemens Healthineers не хочет «лишать людей в России доступа к прохождению лечения, в том числе от рака»

Агентство Bloomberg сообщило, что германская компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG продолжит свою деятельность в России. Агентство ссылается на главу компании Бернда Монтага, передает ТАСС.

По информации Bloomberg, несмотря на события на Украине, Siemens Healthineers AG, которая является подразделением концерна Siemens AG, не хочет «лишать людей в России доступа к прохождению лечения, в том числе от рака».

Как сообщает Монтаг, ситуация на Украине пока не сильно влияет на бизнес в Восточной Европе. Доля России в общем объеме продаж компании составляет примерно 1%, пишет агентство.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.