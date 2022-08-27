Bloomberg: Франция и Германия призовут ЕС не запрещать выдачу виз россиянам

Власти Франции и Германии готовят совместное заявление, в котором призовут Евросоюз не ограничивать выдачу виз россиянам, не связанным с властями, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. По данным издания, обнародовать заявление государства намерены на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге на следующей неделе.

Запретить въезд россиянам на территорию ЕС ранее призвали Финляндия, Латвия, Чехия и Эстония, против этой меры выступили Португалия и Греция.

Однако французские и германские власти считают, что ЕС должен продолжить выдавать визы российским студентам, художникам, ученым и специалистам. Это важно для того, чтобы у них был «опыт жизни в демократической системе», пишет издание.

Однако запрет на выдачу виз поодерживают и в Германии: ранее «Татар-информ» сообщал, что за запрет выдачи виз гражданам России выступила немецкая оппозиция – представители Христианско-демократического союза (ХДС). Выдачу виз с начала спецоперации россиянам прекратили Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Санкции против России и граждан страны страны Запада ужесточили после того, как 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.