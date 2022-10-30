Bloomberg: Финны могут умереть от холода зимой без электроэнергии из России

Зимой Финляндию ожидают веерные отключения электричества, в противном случае население столкнется с еще более серьезными последствиями. Об этом со ссылкой на местных операторов сообщает Bloomberg.

Столь серьезная ситуация в стране сложилась из-за прекращения поставок российской электроэнергии. Напомним, они прервались еще в мае из-за неуплаты. «Хотя российская энергия составляла небольшую долю от общего объема поставок, ее потеря угрожает серьезными последствиями, и финны вынуждены выбирать между плохими вариантами», — отмечают авторы статьи.

Как заявил менеджер по сетевым операциям электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин, если власти не станут проводить плановые отключения, в Финляндии случится масштабный сбой, из-за которого «люди могут умереть».