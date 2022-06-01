Bloomberg: Ежедневный доход РФ от экспорта газа и нефти составляет 800 млн долларов

Ежедневный доход РФ от экспорта газа и нефти по итогам 2022 года может достичь около 800 млн долларов в среднем. Об этом пишет агентство Bloomberg на основе своих расчетов.

В статье отмечается, что санкции Запада должны были нанести удар «российской военной машине», однако машина «все еще продолжает в значительной степени работать». Кроме того, Россия экспортирует и другие необходимые на мировом рынке ресурсы — это продовольствие и металлы.

По подсчетам агентства, Россия в 2022 году получит около 285 млрд долларов за экспорт энергоносителей — это примерно на 20% больше, чем годом ранее. С учетом экспорта металлов сумма составит более 300 млрд долларов, что примерно равно средствам, которые были заморожены на счетах западными странами.

Авторы статьи утверждают, что в будущем России может грозить рецессия, но пока ущерб можно игнорировать. По их словам, «сундуки переполнены доходами от экспорта ресурсов, который стал даже еще более выгодным из-за скачка цен в результате конфликта на Украине», передает ТАСС.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.