Bloomberg: ЕС планирует снять санкции с некоторых россиян из-за «слабых оснований»

Евросоюз вскоре может отменить санкции против некоторых российских граждан. Это связано с тем, что юристы блока обнаружили «слабые основания» для их введения, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в суд обратились порядка 30 человек с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще десять человек направили эту просьбу непосредственно в ЕС.

Агентство со ссылкой на документы пишет, что среди тех, кто попросил отменить санкции предприниматели Андрей Мельниченко и его жена Александра, Алексей Мордашов, Алишер Усманов. О планах оспорить санкции ранее также заявляли Петр Авен, Михаил Фридман и Олег Тиньков. Последний введение санкций против себя назвал «ошибкой» и заверил, что в скором времени ограничения отменят.

Напомним, санкции против России и отдельных граждан страны Запад начал ужесточать после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе.