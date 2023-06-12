Bloomberg: ЕС намерен использовать украинские резервы для хранения газа

Европейские чиновники рассматривают возможность размещения газа в подземных хранилищах на Украине. Они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и поэтому считаются безопасными, пишет Bloomberg.

Спрятанное между сельскохозяйственными полями и лесами, Бильче-Волицко-Угерское хранилище может хранить в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии, и легко подключается к энергосистемам блока благодаря многолетней роли Украины в качестве транзитного маршрута, говорится в публикации.

При этом агентство согласно, что хранение жизненно важного топлива в стране, которая подвергается ракетным ударам и атакам на критическую энергетическую инфраструктуру, «может показаться безумной идеей». Однако эта идея уже находит себе сторонников, так как некоторые трейдеры, столкнувшиеся с заполнением 70% своих мощностей, считают, что риск того стоит.

Чиновники и трейдеры полагают, что украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.

При этом автор подчеркивает, что пойти на этот шаг получится только в том случае, если Евросоюз вмешается и «обеспечит защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом».

Напомним, в прошлом году при подготовке к зимнему сезону уже осенью уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах превысил 90%. Страны ЕС стремятся заполнить подземные хранилища по максимуму на фоне отказа от российского газа.