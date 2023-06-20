Bloomberg: ЕС готовится выделить финансовую помощь Украине на 50 млрд евро

Европейский Союз намеревается предоставить Украине финансовую помощь в размере примерно 50 млрд евро (55 млрд долларов). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные, но анонимные источники.

По словам собеседников издания, средства пойдут на покрытие текущих расходов украинских властей (в том числе на выплату зарплат и пенсий), а также на «неотложное восстановление».

Запланированная помощь должна быть предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Собрать необходимую сумму в Евросоюзе за счет взносов государств-членов, не прибегая к заимствованиям на рынках.

«Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией», — замечает агентство.

Реформы должны способствовать движению Украины к членству в ЕС. Их проведение будет одним из условий, при выполнении которых начнутся переговоры о вступлении в Евросоюз.

Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года, уже после начала широкомасштабных боевых действий. Статус кандидата она получила год назад. По оценке Всемирного банка, затраты на восстановление Украины могут достигнуть 411 млрд долларов.