Bloomberg: Экономика России покажет рост в третьем квартале 2023 года

Экономика России покажет рост в третьем квартале 2023 года, до этого показатели будут падать. Об этом говорят аналитики Bloomberg, сообщает РБК.

Согласно прогнозам Bloomberg Economics, в 2022-м падение ВВП России будет на уровне 3,5%, в 2023-м — 2%. По сравнению с ожиданиями, которые были еще в начале года, падение экономики аналитики не сравнили с коллапсом, но заявили, что рецессия все равно может стать самой глубокой со времен кризиса 2008 года.

«Во-первых, энергетический сектор и производство продолжат сокращаться из-за санкций, — считает экономист Александр Исаков. — Во-вторых, некоторые из ключевых инструментов, которые Россия использовала для стимулирования внутреннего спроса в течение этого года, такие как неразборчивые ипотечные субсидии, теперь исчерпаны».

16 ноября Росстат опубликовал свою оценку состояния экономики в 3-м квартале 2022 года. По предварительной оценке, реальный ВВП снизился на 4% относительно того же периода предыдущего года.

Минэкономразвития РФ в сентябре опубликовало свой прогноз по ВВП в этом и будущем году. В ведомстве считают, что по итогам 2022 года показатель сократится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. Еще в августе прогноз министерства был менее позитивным. Тогда предполагали, что в 2022-м спад будет на уровне 4,2%, в 2023-м — 2,7%.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восьмой пакет санкций.