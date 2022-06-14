Bloomberg: Два крупных американских банка приостановили операции по госдолгу РФ

Два крупнейших банка Соединенных Штатов JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказал источник финорганизации ранее в этом месяце вели деятельность по торговле российским долгом, но приостановили работу в данной сфере после указания Минфина США.

Ранее российский Минфин заявлял, что страна продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на то, что американский Минфин не стал продлевать лицензию на его обслуживание. Министр Антон Силуанов отметил, что Россия будет рассчитываться по схеме продажи газа за рубеж.

Санкции против РФ были ужесточены после объявления Президента Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. После этого глава государства подписал указ о порядке выплат некоторым иностранным кредиторам, позволяющий осуществлять их в рублях.