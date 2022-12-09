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Ру Тат
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Экономика
9 декабря 2022  13:26

Bloomberg: Цены на нефть Urals упали до 43 долларов из-за отсутствия спроса

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Стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой в Приморске снизилась до 43,72 доллара за баррель. Это значительно ниже потолка цен, введенного ЕС, Австралией и G7. С чем связано такое падение, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus.

В издании отметили, что столь низкая цена связана с отсутствием спроса — желающих на приобретение Urals в регионе попросту не оказалось. Из-за этого продавцам приходится снижать стоимость нефти для привлечения клиентов на большие объемы. Аналитики полагают, что в такой ситуации стоимость Urals продолжит снижаться и может достичь отметки в два раза ниже, чем цена марки Brent. При этом вторая в последние дни тоже бьет антирекорды по стоимости.

Кроме того, ситуация может осложниться перенаправлением потоков экспорта. Если раньше поставки велись через западные порты, то при отказе Европы от российской нефти ее придется везти в Азию. А это значительно дороже и дольше.

#цены на нефть
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