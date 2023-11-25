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Bloomberg: Часть стран ЕС настаивает на смягчении новых санкций против России
Часть стран Евросоюза высказалась за смягчение ограничений против России в части обхода санкций. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg
«Группа государств настаивает на смягчении предложений Евросоюза, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», — отмечается в сообщении.
В частности, предлагается сузить перечень товаров, которые хотят запретить ввозить в Россию через третьи страны в 12-м пакете санкций, а также требования к компаниям, которые занимаются экспортом. Представители стран усомнились в легальности таких ограничений и возможности их реализовать в целом. Кроме того, они полагают, что новые рестрикции негативно повлияют на конкурентоспособность компаний на территории ЕС.
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