Bloomberg: Бразилия сочла «ловушкой» приезд Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

Сегодня днем украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Японию, чтобы принять участие в саммите G7, проходящем в Хиросиме. При этом чуть раньше он запрашивал у своего бразильского коллеги Луле да Силвы встречу на полях саммита, но так и не получил ответа. Поэтому его визит на саммит бразильские власти сочли «ловушкой», пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников этой страны.

У Бразилии нет проблем с тем, чтобы сесть с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один из чиновников, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной «ловушкой» для участников, не входящих в «Большую семерку».

«Зеленский совершил почти 9000-километровое путешествие в Хиросиму на французском военном самолете из Саудовской Аравии, где он присутствовал на встрече Лиги арабских государств. Он присоединится к саммиту Большой семерки, однако больше он хочет увидеть других приглашенных лидеров, которые родом с так называемого Глобального Юга», – отмечает издание.

Также отмечается, что особенно Зеленский ждет встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, их беседа состоится сегодня.

Напомним, саммит G7 проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Ожидается, что также на нем Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.



