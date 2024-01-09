Bloomberg: «Большая семерка» провела тайные переговоры по урегулированию на Украине

16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча советников по нацбезопасности «Большой семерки». На переговорах обсуждались варианты мирного урегулирования на Украине, сообщает Bloomberg.

Поводом обсудить ситуацию стал провал контрнаступления ВСУ, задержки, возникшие с предоставлением «жизненно важной помощи» для Киева, и «нежелание» России и ее союзников прекратить конфликт и сохранить территориальную целостность Украины.

По данным источников, в основу обсуждений легла «украинская формула мира». Участники искали пути для ее продвижения и способы для потенциального диалога с Россией. В то же время на встрече признавалось, что Киев и его союзники по-прежнему отказываются от прямых переговоров с Москвой.

Помимо представителей «Большой семерки» — США, ФРГ, Великобритании, Японии, Франции, Канады и Италии, — участниками встречи стали Индия, Турция и Саудовская Аравия. Еще несколько стран — ОАЭ, Китай и Бразилия — отказались присоединиться к ним, а представители России не были приглашены.

Источники агентства отметили, что встреча в Эр-Рияде собрала меньше стран, чем переговоры в Джидде. Значительного прогресса достигнуть по-прежнему не удалось, однако представители «Семерки» выступили за сохранение территориальной целостности Украины и заверили, что продолжат оказывать ей помощь.