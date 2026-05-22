Bloomberg: Блокировка Ормузского пролива может вызвать рецессию уровня 2008 года

Затяжная остановка судоходства через Ормузский пролив может спровоцировать глобальную экономическую рецессию, сопоставимую по масштабам с кризисом 2008 года. Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании «Rapidan Energy Group», передает «ТАСС».

В базовом сценарии эксперты предполагают, что движение через пролив возобновится в июле. В этом случае они ожидают сокращение мирового спроса на нефть на 2,6 млн баррелей в сутки, а также рост стоимости нефти Brent до 130 долларов за баррель.

В более негативном варианте развития событий, при котором восстановление судоходства откладывается до августа, дефицит нефтяных поставок в третьем квартале может достигнуть 6 млн баррелей в сутки. Текущая макроэкономическая ситуация выглядит менее экстремальной, чем в 1970-х годах или в период финансового кризиса 2007-2008 годов.

При этом аналитики подчеркивают, что даже более устойчивая исходная позиция не устраняет рисков: продолжающийся рост цен на нефть может усилить уже существующие финансовые и макроэкономические уязвимости.

На фоне эскалации конфликта, начавшейся 28 февраля, США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупные города страны, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции и нанес ответные удары по территории Израиля.

Также сообщалось об атаках на военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана, в свою очередь, приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, которые поддержали действия против исламской республики.